Basket (Pro B) : Caen enfin maître chez lui, sort de la zone rouge ! 

Deux mois et demi que le Palais des Sports attendait une victoire, et c'est Blois qui a fait ce vendredi 8 mars 2019 les frais du réveil de Caen, victorieux 71-54. Le constat est simple, pendant 40 minutes, le CBC n'a tout simplement jamais été mené au score, et n'a plus vu Blois recoller au score depuis la 2e minute, et l'égalisation 2-2. Très solide défensivement, les Caennais ont pu dérouler leur basket pendant tout le match et sortent de la zone rouge. Enfin un peu de sérénité !

Brooks de retour par la grande porte

Entre mauvaise condition physique, blessures et mauvaises performances, Jerrold Brooks avait été écarté de l'équipe le mois dernier au profit de Johnathan Hudson qui devait le remplacer à la mène. Mais les mauvaises performances de celui-ci ont poussé Fabrice Courcier à offrir une seconde chance à l'Américain de 27 ans,. Brooks ne s'est pas fait prier pour montrer qu'il avait sa place dans cette équipe en inscrivant 17 points en jouant au poste 2 (arrière), qui correspond plus à ses qualités selon son coach. Il devrait rester dans l'équipe pour toute la saison, a annoncé Courcier.

Caen - Blois : 71-54 (22-13, 18-19, 15-11, 16-11)

Caen : Départ : Pamba 3, Clerc 12, Hanley 8, Marinov 7, Tolbert 14. Banc : Brooks 17, Pope 6, Ramseyer 4

Blois : Abouo 12, Monclar 9, Gudul 6, Cornely 4, Johnson 11. Banc : Thibedore, Eboh 2, Pontens 2, Burton 6, Mormin 2

