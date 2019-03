Handball (Proligue) : Derniers espoirs envolés pour Caen à Strasbourg

Le match.

Lors du match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées au Palais des Sports (30-30). Ce vendredi 8 mars 2019, Strasbourg, candidat au maintien, a pris le meilleur sur Caen en s'imposant 33 à 32.

Les Vikings peuvent s'en mordre les doigts. Cette défaite, qui les condamne quasiment à la relégation en Nationale 1, ne s'est dessinée que dans les dernières secondes de la rencontre. En première mi-temps, les hommes de Philippe Breysacher ont même fait la course en tête. Après 13 minutes de jeu, ils comptaient cinq longueurs d'avance (7-12). Les locaux ont alors profité de l'inefficacité des gardiens caennais (deux arrêts seulement en première mi-temps) pour revenir dans la rencontre à la mi-temps. L'attaque caennaise, emmenée par l'étonnant Florian Bouclet (cinq buts en première mi-temps), faisait pourtant des étincelles (18-20, 30').

Un chassé-croisé en deuxième mi-temps

En seconde période, Strasbourg a eu besoin d'un peu plus de huit minutes pour égaliser enfin (23-23, 39'). Les deux formations se sont alors rendu coup pour coup. Caen, qui a compté deux buts d'avance (26-28, 46'), n'a jamais eu plus d'un but de retard. Les visiteurs ont égalisé dans le money time (32-32, 56'), mais n'ont pu faire face à la dernière réalisation de Skatar (33-32, 59'). C'est une grosse désillusion supplémentaire pour les Vikings de Caen, qui concèdent leur 16ème défaite de la saison. Strasbourg sort de la zone rouge et enfonce encore un peu plus des Caennais résignés.

La réaction.

Philipe Breysacher (Entraîneur) : " Nous faisons une excellente première mi-temps, où nous faisons les bons choix. Dire que je suis frustré serait un euphémisme, je suis dégouté. On avait tout ce qu'il fallait pour gagner. C'est dur à digérer, il ne faut pas se le cacher. Pour la suite du championnat, on a envie de gagner des matchs pour garder un peu la foi dans ce que l'on fait".

La fiche.

Mi-temps : 18-20 / Score final : 33-32

Caen: Alexandrine, Bouclet 5, Rosier 6, Pleta 3, Allais 4, Langevin 5, Créteau, Roopinia, Sacko, Vujovic 2, Rossi 3, Corneil 4. GB : Breton 1/4 arrêt, Jacoby-Koaly 7/37 arrêts. Entr : P.Breysacher.

Strasbourg: Raynel, Liard, Martin 2, Hugard 4, Villen, Baillet 4, Robyns 8, Mika 1, Spisser , Lefebvre 6, Parisini 1, Skatar 3, Bonnemberger 2, Muller 2. GB : Duchene 14/36 arrêts, Daskaloski 2/12 arrêts. Entr : B. Boesch

Le prochain rendez-vous.

Le Caen Handball recevra Nancy le vendredi 15 mars 2019 au Palais des Sports, sérieux candidat du haut de tableau (4ème au classement de proligue) mais qui reste sur une défaite contre Massy ce mercredi 6 mars 2019.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Handball (Proligue, 18e journée). Caen perd son 2e derby face à Cherbourg

Handball (Proligue) : Vernon remporte le derby et envoie Caen dans les bas-fonds

Handball (Proligue) : les Vikings de Caen sont en crise

Handball (Proligue, 2e journée) : Caen s'incline d'un rien à Massy