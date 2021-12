Le-Havre. Ligue 2 : des chiffres accablants pour le HAC

Béziers, où le HAC se rend vendredi 8 mars 2019, n'est pas sans rappeler un bien mauvais souvenir. À l'aller, les Biterrois étaient venus s'imposer contre toute attente au Stade Océane (2-3). Un camouflet parmi d'autres dans la saison chaotique des Ciel et Marine, dont le bilan chiffré après 27 journées fait froid dans le dos dans bien des domaines.

16e au classement extérieur

Depuis leur coup d'éclat à Metz (0-1), le 29 septembre 2018, soit l'équivalent d'un demi-championnat, les Ciel et Marine n'ont plus jamais ramené les trois points dans leurs bagages. Leurs huit derniers déplacements se sont en effet soldés par 4 défaites et 4 nuls. Ainsi, avec seulement 14 points amassés (3 v, 5 n et 5 d), les Havrais pointent à la 16e place du classement extérieur.

Ça fait tache, mais que peuvent-ils espérer de mieux sachant qu'ils n'ont inscrit que 8 buts hors de leurs bases ? Seuls le Red Star (6) et Sochaux (7) présentent un rendement offensif encore plus famélique. A contrario, les hommes d'Oswald Tanchot s'appuient sur la défense la plus hermétique à l'extérieur avec 10 buts encaissés (ex aequo avec Metz). En clair, pour voir des buts, il vaut mieux éviter de regarder le HAC loin du Stade Océane.

Un meilleur buteur à 6 buts

Il n'y a pas de grande équipe sans un grand buteur. Brest a Gaëtan Charbonnier (19 réalisations) et Metz Habib Diallo (17). Le HAC, lui, est toujours orphelin de Jean-Philippe Mateta, qui avait scoré à 20 reprises la saison passée.

Au classement des buteurs, il faut descendre très bas, jusqu'à la 17e place, pour voir la présence d'un Havrais, en l'occurrence Alimami Gory. Le garçon de 22 ans totalise 6 buts, dont un doublé face à Valenciennes le 15 janvier dernier. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'il a trouvé le chemin des filets. Précisons tout de même que ce n'est pas un attaquant axial de formation, même s'il a souvent dépanné à ce poste. Au classement des buteurs " maison ", Gory devance d'une unité… le défenseur Denys Bain.

Alors oui, ce grand buteur sans qui rien n'est possible, le HAC le possède probablement avec Tino Kadewere, plus gros transfert de l'histoire du club (2,5 M€). Seulement voilà, le Zimbabwéen a manqué l'intégralité des trois premiers mois de compétition, le temps de soigner sa blessure au genou. Il a commencé à jouer quelques petits bouts de match en novembre, avant de fêter sa première titularisation, et son premier but aussi, le 4 décembre 2018 face à Châteauroux. Il en a marqué trois autres depuis (2 en championnat et 1 en Coupe de la Ligue), mais compte tenu du retard accumulé, impossible d'attendre de lui qu'il fasse exploser son compteur.

À 11 points du podium et à 7 du Top 5

La saison passée à la même période, le HAC était 7e avec 44 points. Il comptait 4 longueurs de retard sur le 3e (AC Ajaccio), 2 sur le 4e (Paris FC), et seulement une sur le 5e (Clermont). Redescendus à la 9e place au soir de la 31e journée, après la défaite face à QRM au Stade Océane (0-2), les Ciel et Marine s'étaient mis ensuite en mode remontada, signant 7 victoires et 1 nul lors des 8 dernières journées. Cette série phénoménale leur avait permis d'accrocher la 4e place, avant l'épilogue cruel des play-offs sur lequel on ne reviendra pas.

L'objet de ce retour en arrière est de comparer la situation actuelle du HAC à celle d'il y a un an, afin de pouvoir mesurer à quel point ses chances de monter en L1 sont aujourd'hui quasiment nulles. Partons déjà du principe que les deux premières places, synonymes d'accession directe, sont inatteignables : le HAC accuse en effet 19 points de retard sur Metz et 16 sur Brest. Englués à la 10e place avec 38 unités, les Ciel et Marine, privés de succès depuis six journées, sont également très loin, à 11 points précisément, de la 3e place occupée par Lorient. Enfin 8 points les séparent du Paris FC, 4e, et 7 de Lens, 5e. Ça fait beaucoup. Mais bon, tant que mathématiquement, tout est possible… Vous connaissez le refrain.

Béziers - HAC, 28e journée de Ligue 2, vendredi 8 mars 2019 à 20 heures.