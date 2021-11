Le-Havre. Ligue 2 : Face à Nancy, le HAC doit hausser le rythme

Y en a marre des matchs nuls ! À Orléans, vendredi 8 février 2019, le HAC a partagé les points pour la troisième fois d'affilée (1-1) et pour la dixième fois depuis le début de saison. Un record en Ligue 2. À ce rythme-là, il est bien évident que les Havrais auront du mal à atteindre leur objectif. Les Ciel et Marine ont beau être invaincus depuis neuf journées (leur dernière défaite remonte au 23 novembre 2018 sur la pelouse du Paris FC), leur série n'est pas aussi séduisante qu'elle n'y paraît dans la mesure où six de ces neuf dernières rencontres se sont achevées sur un score de parité. " On a l'impression de ne pas avancer ", s'agace le milieu de terrain Romain Basque. " On ne perd pas, mais on rentre chez nous en n'étant pas satisfait de nos résultats actuels. On vient de prendre trois points en trois matches (avant Orléans, le HAC avait été accroché par Clermont et Brest). Si on fait les calculs, c'est comme si on avait gagné un match et qu'on en avait perdu deux. C'est frustrant. " À force d'avancer au ralenti, les deux premières places, synonymes de montée directe en Ligue 1, semblent désormais hors d'atteinte. Les Havrais accusent en effet treize longueurs de retard sur Metz et douze sur Brest.

" Un état d'esprit positif "

Localisés à la 6e place, à six points de Lorient, 3e, à cinq du Paris FC, 4e, et à deux de Lens, 5e, les Hacmen n'en restent pas moins en course pour une place de barragiste, sans doute la seule chose à laquelle ils peuvent raisonnablement prétendre. " Il faut rester au contact ", martèle le coach Oswald Tanchot. " Le rythme n'est pas celui qu'on aimerait, mais l'équipe a plutôt bien digéré l'enchaînement des matches et elle affiche un état d'esprit positif. Cela me donne de l'espoir pour la suite. " À charge donc pour ses joueurs de bien négocier la réception de Nancy, vendredi 15 février 2019. Face au dernier de la classe, que le HAC avait dominé à l'aller en Lorraine (0-1), la victoire est impérative. " Si on se focalise sur le fait que c'est une équipe qui est dernière, on risque de rentrer sur le terrain en pensant que c'est un match facile, alors que ce ne sera pas le cas ", prévient Tanchot. " Des matches contre des équipes de bas de tableau, c'est toujours piégeux car l'adversaire se met en mode survie. Il y a dans cette équipe de Nancy des joueurs d'expérience et de qualité capables, sur un match, de poser des problèmes à tout le monde. Mais évitons de se soucier de l'adversaire et concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. On a besoin de prendre les points 3 par 3 et non plus 1 par 1. " Comme le résume si bien Romain Basque : " Il faut faire une série de victoires. " CQFD.

HAC - Nancy, 25e journée de Ligue 2, vendredi 15 février 2019 à 20 heures au Stade Océane.