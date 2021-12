Caen. Basket : Caen passe à côté contre Évreux

Quinzième défaite en vingt matchs de Pro B cette saison pour le Caen Basket Calvados contre Évreux (Eure) sur le score de 68-81 ce mardi 5 mars 2019. Jamais devant au score passé le premier quart, le CBC a montré une pâle copie, collectivement comme individuellement. Menés d'environ 10 points tout le long de la rencontre, les locaux arrivent miraculeusement à revenir à 68-72 à 2 minutes de la fin. Une balle perdue et un trois points ébroïcien plus tard et le CBC a lâché son match. Un de plus, qui laisse Caen en 17e et avant-dernière position du classement. Mais les équipes de devant n'avancent pas beaucoup non plus, donc rien n'est perdu…

Clerc et les autres

Dans le marasme, un joueur a tiré son épingle du jeu et impressionné le Palais des Sports. Digne de son statut de capitaine, Gaétan Clerc a été l'homme à tout faire du CBC ce soir. Meilleur marqueur, meilleur rebondeur et 2e meilleur passeur (23/7/3), l'arrière qui a dépanné meneur quand Johnathan Hudson, dans un mauvais soir, est retourné sur le banc a maintenu son équipe à flot, mais ne pouvait rien faire tout seul. Avec son effectif sans cesse remanié cette saison, Caen a besoin de stabilité pour commencer à rôder son collectif. Mais vu les problèmes réguliers de cette équipe, entre blessures et méformes, d'autres changements pourraient peut-être être nécessaires. Paradoxal.

La réaction de Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Évreux : 68-81 (15-20, 17-21, 15-17, 21-23)

Caen : Départ : Hudson 6, Clerc 23, Marinov 11, Ramseyer 8, Tolbert 9. Banc : Pamba 9, Pope, Hanley 2

Évreux : Départ : Scott 7, Bouquet 14, Dinal 1, Ho You Fat 5, Atkins 5. Banc : Leon 9, Booker 6, Kayembe 17, Lavieille 17