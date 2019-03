Harfleur : journée d'accès à l'emploi

La quatrième Journée d'accès à l'emploi est organisée mercredi 6 mars 2019 à Harfleur (Seine-Maritime). Il s'agit d'une journée d'accompagnement vers l'insertion professionnelle des jeunes pour qu'ils acquièrent de bons réflexes dans leur recherche d'emploi actuelle ou future.

En 2018, 91 jeunes ont été accueillis pour rencontrer et échanger avec des acteurs du service public, des entreprises, des centres de formations et des agences intérim locales. En cette année 2019, l'événement est élargi au public adulte en difficulté d'insertion sociale et professionnelle.

Écoutez Amadou Sall, responsable service jeunesse au Pôle Solidarité d'Harfleur :

Des tables rondes

Tout au long de la journée, des tables rondes seront proposées pour approfondir certains sujets : codes de l'entreprise, ateliers sur le numérique, intérim, conseil en image, formations en alternance, formation continue et formation professionnelle.

Atelier vidéo

La journée se terminera par un atelier vidéo (15 heures à 16 heures). Il s'agira de visionner des vidéos, des tutos Youtube, illustrant différentes séquences de savoirs, savoir-faire et savoirs être.

Journée d'accès à l'emploi – mercredi 6 mars 2019 de 8h45 à 16h30 au Centre culturel et associatif La Forge à Harfleur – Gratuit.