Rouen. Cinq conseils pour être recruté :les clés d'un expert

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Ces cinq conseils sont pour vous. La première étape à ne pas négliger, c'est le CV. "Ce qui permet encore aujourd'hui de sortir du lot, c'est d'avoir un CV qui marque et qui est personnalisé", assure Stéphane Cornier, conseiller dédié entreprise à France Travail à Rouen Saint-Sever. "Beaucoup de personnes ne le personnalisent pas en fonction de l'offre ou de l'entreprise à laquelle elles postulent et c'est dommageable", complète-t-il. Ce qui compte aussi, ce sont la présentation et le contenu. Si vous souhaitez mettre une photo sur votre CV, "mieux vaut choisir une photo professionnelle sinon cela incitera le recruteur à passer son chemin", dévoile le spécialiste. Mais cette étape n'est pas obligatoire, car "cela peut être un élément de discrimination".

D'autres options que les offres d'emploi

Stéphane Cornier conseille aussi d'utiliser d'autres options que les offres d'emploi. "C'est ce qu'on appelle le recrutement par simulation", indique-t-il. Cette méthode mise en place par France Travail (anciennement Pôle emploi), permet à des entreprises de sélectionner des candidats non pas sur la lecture d'un CV, mais sur "la simulation que nous faisons dans nos agences. Ce sont des tests, réalisés en entreprise, qui simulent le travail des candidats". Stéphane Cornier suggère également aux demandeurs d'emploi de participer "aux opérations Du stade vers l'emploi". Candidats et recruteurs sont mélangés la matinée et participent à des activités sportives. L'après-midi, "les recruteurs et les candidats font tomber leur masque et se présentent. Les entretiens peuvent se réaliser naturellement", explique l'expert. Enfin, si vous ne savez pas vers quel domaine vous diriger, le dispositif Immersion Facilitée vous permet de découvrir un métier en observation.