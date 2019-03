Normandie : les Peace and Lobe en concert pour vos oreilles

C'est un fléau qui va toucher une personne sur quatre de moins de 30 ans. Les troubles auditifs sont un véritable problème de santé publique en France. Écoute prolongée à pleine puissance avec des écouteurs, festivals et concerts à pleins décibels… les causes sont multiples. Pour y remédier, un groupe de rock un peu particulier se produit dans les lycées et collèges de Normandie pour sensibiliser les jeunes a cette problématique. Lundi 4 mars 2019, Les Peace and Lobe se produisaient au lycée Malherbe de Caen (Calvados) devant près de 200 élèves.

En parler avant qu'il ne soit trop tard

Certaines statistiques mettent la puce à l'oreille : 47 % des adolescents écoutent la musique à un volume élevé. 83 % des jeunes déclarent avoir déjà eu un acouphène, enfin 63,4 % des jeunes ont un temps d'écoute au casque de plus d'une heure par jour, alors que la durée d'écoute maximum préconisée est de 2 heures par semaine. Bref, les Peace and Lobe ont du pain sur la planche. À l'occasion de la journée mondiale de l'audition, le jeudi 14 mars prochain, le groupe se rend dans six établissements de la région à la rencontre de près de 2700 élèves.

Pour Antoine, le batteur du groupe, il faut s'adresser le plus tôt possible à ses jeunes : "Quand on intervient dans une classe de terminale, il y a toujours au moins un élève qui souffre déjà d'acouphènes… C'est pour ça qu'on préfère aller voir les secondes, et les collégiens. Leur apprendre les bons gestes au plus tôt c'est important."

Des séquelles irréversibles

Et les Peace and Lobe savent de quoi ils parlent. Ce groupe de trentenaire a passé sa jeunesse dans les bars et les salles de concert de Caen dans les années 90 : "À l'époque, il n'y avait aucune politique publique sur le sujet." explique Antoine. Conséquences, tous les membres du groupe souffrent plus ou moins de problèmes auditifs. Ils n'hésitent pas à parler de leurs expériences et de problèmes auditifs qu'ils ont à affronter au quotidien.