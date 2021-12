Allons boire du thé à Pékin

A son grand désespoir et comme souvent, nous manquons les immanquables. Simplement parce qu’ils ne sont pratiquement jamais sur notre chemin ou alors parce qu’on se sera perdu dans un autre lieu. Mais cette fois ci, rassure-toi papa, nous irons visiter la Cité Interdite !

Nous traversons le Tiananmen Square, cette grande place aux bâtiments froids et austères pour nous rendre dans la fameuse Cité Interdite, Seb lit consciencieusement l’introduction de Lonely Planet. C’est une nouveauté également, nous n’avions jamais utilisé de guide de voyage auparavant. Grâce à Thomas qui nous l’a gentiment prêté, nous irons nous coucher moins bêtes. Et il est plutôt utile ce bouquin. J’apprends que c’était autrefois une ville interdite, où résidaient les empereurs Chinois et que chaque trépasseur serait exécuté sur le champ.

Trop de monde

Aujourd’hui, tout paraît plus simple : il suffit de s’acquitter de quelques yuans et l’affaire est faite.

L’entrée est, comme le reste, imposante. Nous passons plusieurs grandes places et différents portails immenses avant de finalement rentrer dans le coeur de la ville, avec ses petites ruelles et ses jardins. C’est grandiose et la vieille architecture est belle mais je ne suis pas plus emballé que ça. Il y a surtout trop de monde à mon goût. Et c’est quelque chose qui a l’air d’être bien particulier à Beijing : la foule. Que ce soit dans le métro ou ici, j’ai sans cesse l’impression de piétiner dans un troupeau de moutons.

Comme dans tout lieu touristique, il y a les groupes qui suivent attentivement leur guide, ceux qui se baladent avec un audio guide collé à l’oreille, les gens qui lisent tout, puis il y a les "vagabonds". Je nous mettrais dans cette catégorie. Pas de groupe, pas d’audio guide, ils se baladent en lisant deux trois textes seulement et en vagabondant à droite à gauche sans vraiment savoir ou aller.

Des photos originales

Je ne trouve pas grand intérêt à suivre une visite touristique avec un groupe et un guide, c’est souvent bien trop ennuyant à mon goût. Ce qui est sympa, par contre, c’est de s’introduire dans un lieu où l'on devrait pas être. Ainsi, nous nous retrouvons avec un groupe de vieux Japonais à boire du thé devant une démonstration de Calligraphie ! C’est ça l’esprit !

Bien évidemment, l'intérêt de ces lieux à mes yeux est de réussir à faire quelques bonnes photos, originales si possible. Et c’est toujours un vrai challenge, comment avoir une photo qui sort du lot ? J’essaye de trouver des angles différents, de capturer des moments insolites et je prends souvent les gens eux-mêmes en train de se prendre en photo.

En fait, après avoir visité la Cité Interdite, je suis davantage satisfait des photos que j’en ai tirée que de la visite elle-même.

