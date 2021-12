Caen. Normands Autour Du Monde #2 : Les inscriptions sont lancées

Après une première édition réussie, le Conseil Régional de Normandie organise à nouveau une opération Normands Autour du Monde. Des ambassadeurs, amoureux de la Normandie et souhaitant devenir ambassadeurs à l'étranger sont donc recherchés. Décollage prévu en septembre prochain !

Il faut être âgé entre 18 et 35 ans pour pouvoir participer et justifier d'une adresse en Normandie (la vôtre ou celle de vos parents par exemple). Les inscriptions se font en ligne sur le site : normandsautourdumonde.fr.

Anne-Sarah Moalic, directrice déléguée de Normandie Attractivité, et son équipe recherchent des personnes dynamiques, avec un profil d'entrepreneur mais aussi capable de se débrouiller à l'étranger pour des missions très larges.

Anne-Sarah Moalic au micro de Tendance Ouest

Ainsi, chaque ambassadeur se voit désigné pour partir à la découverte des Normands d'une région du globe bien spécifique. Une fois sur place, le but est de tisser un véritable réseau et de dresser des portraits de ces expatriés.

La capacité à écrire et utiliser les réseaux sociaux est bien entendu importante mais il est également nécessaire de savoir entretenir le lien avec des classes de primaires, collèges et lycées basées en Normandie afin de partager cette expérience auprès des plus jeunes.

Il vous reste jusqu'au 17 mars pour envoyer votre candidature et réaliser une petite vidéo de deux minutes pour vous présenter et convaincre le jury de vous choisir comme ambassadeur !

