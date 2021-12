Les Petites Douceurs de la rue aux Fromages

Des amies au goût prononcé pour les belles choses et qui ont su aménager une ancienne maison en pierre, en salon de thé. Elles ont même prévu un coin pour les tout-petits.



L’équilibre est de mise

Non satisfaites de se contenter d’une carte de thé pourtant fournie et originale, avec notamment le “J’aime” et sa note de maccarons et de cerises, ou le “Loup” et son goût chocolat et noisette, les deux maîtresses de maison ont lancé une formule déjeuner à 10,50 €, incluant un plat, un dessert et un café, un thé ou un soda. Lors de mon passage, l’ardoise proposait une tarte aux courgettes enrichie de quelques lardons, ou un muffin saumon et ciboulette, accompagné de carottes râpées et de feuilles de salade.

En dessert, le choix fut difficile, avec une carte bien plus fournie. J’ai finalement opté pour le crumble aux pommes, relevé avec des noix de pécan et du sirop d’érable. Mais le muffin bananes nutella, la tarte chocolat avec son caramel au beurre salé, le feuilleté de fraises ou les choux à la crème nappés de caramel ont eux aussi remporté un franc succès autour de moi.



Pratique. 13 rue aux Fromages. Tél. 02 31 95 65 64.