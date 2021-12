Caen. D-Day : la cérémonie du 75e au Mémorial de Caen ?

Ce vendredi 1er mars 2019, la Secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées était en visite dans le Calvados. Après avoir visité le Mémorial de Caen, elle a rencontré et échangé des témoins de la libération de la ville. Mais la Ministre a aussi évoqué les préparatifs des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement.

Le Mémorial ferait "un beau lieu"

Sans faire d'annonce fracassante, Geneviève Darrieussecq, a évoqué "deux pistes" sérieuses comme lieux potentiels pour accueillir la cérémonie internationale du 75e anniversaire du débarquement.

Cela devrait se jouer entre une plage du débarquement et le Mémorial de Caen où la ministre a effectué une visite plus tôt dans la journée. Peut-être un indice, la Secrétaire d'État à dit que le Mémorial de Caen ferait "un beau lieu"… Reste à trancher. Une décision qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, et qui sera prise, à n'en pas douter au plus haut sommet de l'État.

Deux cérémonies distinctes

La ministre a ajouté que ces célébrations se dérouleront en plusieurs temps. Point d'orgue, la cérémonie internationale avec des invités prestigieux pour représenter les différents pays alliés. Même si aucune venue n'a été confirmée pour le moment. Mais il y aura aussi une cérémonie nationale, dans un autre lieu qui lui aussi reste à définir.