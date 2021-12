Hors Normandie. Prix du tabac, permis scooter… Ce qui change au 1er mars 2019

Comme chaque début de mois, plusieurs changements entrent en vigueur ce vendredi 1er mars 2019.

Le prix des paquets de cigarettes augmente

Pas sûr que la nouvelle fasse un tabac chez les fumeurs, dont les économies vont partir en fumée. Le prix des paquets de cigarettes augmente de 50 à 60 centimes. C'est hausse de fiscalité programmée par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac en France qui en est la cause.

Un nouveau permis pour les deux roues

Quelques ajustements ont été opérés pour les candidats souhaitant passer le permis AM (ancien BSR). L'examen sera désormais plus long, passant de sept à huit heures et sera réparti sur deux jours. La sécurité sera davantage mise en avant pour les candidats. Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés d'un parent.

Salaire : vers plus d'égalité salariale hommes-femmes

L'État souhaite plus de transparence sur les salaires de la part des entreprises. Les entreprises de plus de 1 000 salariés vont devoir se soumettre à l'obligation de publier un index de l'égalité salariale hommes-femmes. La volonté de l'État est évidemment de corriger l'écart de salaire qui est encore une réalité en 2019.