Grand-Quevilly. Seine-Maritime : un exercice de sécurité à Borealis ce matin

Pas d'inquiétude si vous habitez Petit-Quevilly et Grand-Quevilly en Seine-Maritime et que vous entendez des sirènes d'alerte ce vendredi 1er mars 2019. Un exercice de sécurité doit débuter en fin de matinée sur le site de Borealis. Avec cet entraînement, la préfecture et la société souhaitent tester les plans de secours et les phases d'alerte aux populations. Le site, qui produit notamment des fertilisants pour l'agriculture, est classé Seveso. Des sirènes vont retentir lors de cet exercice et la rue de l'industrie à Grand-Quevilly pourra être temporairement déviée. Les informations sont à suivre sur le compte Twitter de la préfecture.