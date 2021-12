Le-Havre. La sécurité de proximité s'installe au Havre

Depuis le mardi 1er janvier 2019, les quartiers Mont Gaillard et Mare Rouge au Havre (Seine-Maritime) ont été requalifiés en Quartier de reconquête républicaine. Dans les faits, le commissariat de Mont Gaillard vient de se doter (courant février) de quatre VTT et de 90 caméras piétons. Il s'agit d'un investissement de 70 000 euros. Des renforts vont arriver durant l'été 2019 (15 à 20 agents supplémentaires). Et pour compléter le dispositif, deux Délégués de cohésion police population (DCPP) prennent leur fonction à partir du 1er mars 2019. L'un s'occupera des quartiers Mont Gaillard Mare Rouge et l'autre des quartiers Caucriauville et Eure.

Écoutez Olivier Beauchamp, commissaire divisionnaire, chef du district de police du Havre :

Olivier Beauchamp, commissiaire divisionnaire de la police du Havre. Impossible de lire le son.

À l'écoute des citoyens

Ces DCPP sont des réservistes de la police (des agents à la retraite). Ils vont faciliter le dialogue avec les citoyens en répondant à leurs interrogations, notamment aux courriers.

Rémy Lesueur (63 ans) s'occupera de Caucriauville et de l'Eure. Martial Crochart (56 ans) s'est vu confier les quartiers de Mont Gaillard et Mare Rouge. Écoutez-le :

Martial Crochart, DSPP Le Havre Mont Gaillard Mare Rouge. Impossible de lire le son.

Expliquer le rôle de la police

Les délégués pourront également intervenir lors des conseils de quartier ou dans les établissements scolaires. Deux buts : expliquer le rôle de la police et régler en amont de petits conflits (faire de la médiation).

L'ensemble de ces dispositifs visent à atteindre les objectifs de la police du Havre pour 2019 : accentuer la répression des trafics de stupéfiants de proximité et la lutte contre les rodéos urbains.

Pour contacter les délégués de cohésion police population du Havre vous pouvez leur écrire par mail psq-le-havre@interieur.gouv.fr.