Rouen. Deux Rouennais font les meilleurs croissants au beurre en Normandie

L'odeur des croissants encore tièdes flotte dans la cuisine du CFA Simone Veil de Rouen (Seine-Maritime) en cette fin d'après-midi, mercredi 27 février 2019. Tandis que les quatre jurés évaluent la production de chacun des 14 candidats, ceux-ci attendent à l'extérieur, dans l'expectative des résultats. Les jurés, tous professionnels dans l'agglomération rouennaise et ses alentours, ont donné de leur temps pour choisir, parmi les 14 apprentis normands présentés au concours, les deux qui seront retenus pour la finale nationale à Ifs (Calvados) les 14 et 15 mai prochains.

Le concours, organisé par la Coopérative Isigny Sainte-Mère, met en avant le savoir-faire artisanal des apprentis boulangers normands et l'usage du beurre d'Isigny dans la confection du croissant, et sa finale verra entrer en compétition les représentants des dix régions participantes, soit vingt candidats. Après les remerciements prononcés par le vice-président de l'Association nationale des professeurs de boulangerie, qui chapeautait l'épreuve, les candidats se sont vus remettre les prix de participation pour leurs efforts déployés depuis 9h30, et les vainqueurs ont finalement été désignés.

"J'aime bien la compétition"

Tous deux apprentis de l'Institut national de boulangerie-pâtisserie de Rouen, ce sont William Papin et Camille Moreau qui ont respectivement remporté la première et la deuxième place. "J'aime bien la compétition, de manière générale, confie William Papin à propos de sa participation. Et puis, ça me permet de faire un premier concours dans la boulangerie. C'est une belle opportunité, on va aussi au niveau national."

Les jurés en pleine évaluation des croissants. - Florian Gantier

Sortir vainqueur de cette sélection, "c'est une surprise, je ne m'y attendais pas", déclare le vainqueur avant d'ajouter qu'"on s'est entraînés, c'est un concours, on a envie de gagner, comme tout le monde". William garde la tête sur les épaules : "Je suis content de pouvoir aller plus loin, parce que ça ne reste qu'une étape pour l'épreuve nationale".