Coupe d'Italie: demi-finales ouvertes sans la Juventus

Les quatre premiers de la saison dernière sont absents, les trois premiers de la saison en cours aussi, et ce sont donc des demi-finales d'outsiders qui vont se jouer, mardi et mercredi pour l'aller, puis beaucoup plus tard, le 24 avril, pour le retour.

La Lazio Rome et l'AC Milan ouvriront le bal mardi au Stade Olympique. La dynamique du moment est favorable au Milan, porté par la réussite de son buteur Piatek. La Lazio de son côté traverse une passe difficile, avec de nombreux blessés.

Mercredi, la Fiorentina et l'Atalanta Bergame, deux des équipes les plus spectaculaires d'Italie, s'affronteront dans un duel indécis.

L'Atalanta marque un peu le pas ces dernières semaines, mais elle a réussi l'exploit d'éliminer la Juventus en quarts de finale.

La Fiorentina pour sa part n'a plus perdu depuis fin décembre et son attaque tourne à plein régime avec plus de trois buts par match en moyenne depuis la reprise en janvier.

Le programme:

Demi-finales aller:

Mardi 25 février

(21H00/20H00 GMT) Lazio Rome - AC Milan

Mercredi 26 février

(21H00/20H00 GMT) Fiorentina-Atalanta Bergame

MATCHES RETOUR LE 24 AVRIL

