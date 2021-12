Politique. Un "impôt pour tous" ?

"La piste d'un impôt universel sur le revenu n'est pas à l'étude", a fait savoir Matignon le 25 février.

Le 24 février, pourtant, la ministre de l'Aménagement du territoire, Jacqueline Gourault l'avait proposée comme une issue possible du grand débat national... "Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, y compris les plus modestes et même de manière très symbolique", avait-elle expliqué. Actuellement l'impôt sur le revenu est payé par moins d'un ménage français sur deux, ce qui pèse essentiellement sur les classes moyennes. "Il faut aussi que nous réfléchissions à la contribution que devraient apporter les très hauts revenus", ajoutait Jacqueline Gourault pour compléter l'idée.

Mais la perspective d'élargir l'impôt a donné un frisson aux collaborateurs d'Édouard Philippe. Selon eux, taxer - même d'un seul euro - les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) paraît une innovation périlleuse alors que la fronde des gilets jaunes n'en finit pas de s'éterniser...

"Le Premier ministre a déjà dit qu'il fallait entendre le message des Français qui payent trop d'impôts. Notre engagement, c'est de les baisser et nous avons déjà engagé un grand nombre de décisions en ce sens", insiste Matignon cette semaine. La proposition de Jacqueline Gourault soulève également un tollé à gauche : "Non, les pauvres ne sont pas exonérés d'impôt. Ils paient déjà la TVA. Et ils la paient plein pot, au même titre que les autres car c'est un impôt proportionnel et non progressif comme l'impôt sur le revenu", affirme par exemple Ian Brossat.

