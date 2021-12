Caen. Prix Liberté : les noms des trois finalistes ont été dévoilés

Le Prix Liberté s'articule autour d'un dispositif éducatif en quatre grandes étapes, favorisant l'implication des jeunes d'un bout à l'autre du processus, soit dans le cadre de leur parcours de formation, soit sur leur temps personnel. Du 6 juin 2018 au 15 janvier 2019, 113 dossiers ont été reçus par les jeunes de 12 pays dans le cadre de l'appel à candidatures "Notre candidat, son combat".

Un jury international sélectionnait alors trois candidats finalistes présentés vendredi 22 février 2019 par l'intermédiaire du président de la région Normandie, Hervé Morin.

Greta Thunberg, lycéenne suédoise âgée de 16 ans est la première heureuse élue, pour son combat contre l'inaction des chefs d'États et du manque de prise de conscience concernant l'urgence climatique. Considérant qu'aucune liberté n'est possible sur une planète dont l'existence même serait menacée, elle manque l'école tous les vendredis pour aller manifester devant le Parlement de Stockhlom.

Paris! They say between 5000-8000 students marching here today. And tens of thousands around the world. #FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate #climatestrike #YouthForClimate pic.twitter.com/HgA3t2fiLZ