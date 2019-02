Bonne table à Caen : le Bistrot Saint-Michel, rue ... Saint-Michel

C'est un coin de Caen (Calvados) où, il faut bien l'avouer, je vais rarement : la rue Saint-Michel, à quelques pas de la gare. Dans ce quartier se trouve le Bistrot Saint-Michel, un petit établissement au croisement avec la rue de Vaucelles. Quand j'entre, je constate immédiatement qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise. L'endroit rassemble bien tous les codes d'un bistrot !

Une crème au Calvados

Le midi, deux options s'offrent à moi : entrée et plat ou plat et dessert pour 13€ ou, pour les plus gros appétits, entrée, plat et dessert pour 16€. Je mets de côté l'entrée, une soupe de poisson, pour m'attaquer directement au plat du jour. Un dessus de palette de bœuf servi avec sa crème au Calvados et ses petites pommes de terre rissolées. Le service est rapide. La viande est tendre. C'est un sans-faute. Pour accompagner cela, je choisis un verre de Bourgogne. Il n'est pas donné (plus de 6€) mais je décide de me faire plaisir.

En dessert, je me laisse tenter par une charlotte poire chocolat. C'est frais et gourmand, rien à redire. Avec un café pour conclure, je paye une note de 21,50€. Bref déjeuner sympa, dans un cadre agréable et avec une déco qui doit beaucoup aux photos des vaches qui ornent joliment les murs.

Le Bistrot Saint-Michel 6, rue Saint-Michel à Caen. Tél. 02 31 83 20 72