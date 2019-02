Heurts à Alger entre policiers et manifestants tentant de rejoindre la présidence

Tendance Ouest a écrit :

Nouveau chapiteau, nouveau Mr Loyal à Bayeux

Un nouveau chapiteau de 1500 places et un nouveau maître de cérémonie, pour le festival du Cirque de Bayeux, 8e du nom. C'est Michel Palmer, le monsieur loyal du cirque d'hiver Bouglione, à Paris, qui va officier du 25 au 31 mars 2019. Au menu : 40 artistes, de 13 nationalités différentes… On retrouvera notamment un représentant de la famille Knie, l'une des plus grandes dynasties dans le milieu du dressage équestre.

17h52