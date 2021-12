Caen. Les jeunes à l'honneur de Caen Cause Normand #3

Les jeunes talents normands seront mis à l'honneur au Mémorial de Caen (Calvados) pour la troisième édition de l'événement Caen Cause Normand. Cette conférence, visant à rassembler ceux qui construisent et font la richesse de l'agglomération caennaise, permettra de découvrir les ambassadeurs de la ville dans de nombreux domaines.

Sport, musique, culture, économie… Tous les pans d'activités du territoire seront évoqués par les deux animateurs d'un soir, Stéphane Guy (commentateur sportif sur Canal +) et l'athlète Maéva Danois.

Vous pourrez notamment retrouver le groupe de musique School Of Rock rassemblant les élèves du collège Lechanteur, la membre du collectif We Are Malherbe, "La Caencaneuse", les créateurs de la marque QuatreCentQuinze ou encore des représentants de la Coding School.

Cet événement se tient au Mémorial de Caen, il est gratuit mais il est nécessaire de vous procurer votre entrée sur le site de la billetterie.

Roméo Peuvrel, chargé de mission pour Caen la Mer vous explique tout ce qu'il faut savoir de ce Caen Cause Normand #3.