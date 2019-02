Abus sexuels : le sommet est "une chance douloureuse" pour l'évêque d'Évreux

Un sommet inédit s'est ouvert, jeudi 21 février 2019, au Vatican concernant les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Le pape François a réclamé des "mesures concrètes" devant les présidents des conférences épiscopales. Ce sommet va se tenir jusqu'au dimanche 24 février.

Aucun signalement

Depuis plus de deux ans, une cellule d'écoute a été mise en place par le diocèse de Rouen (Seine-Maritime), associé à celui d'Évreux (Eure). Les victimes peuvent la saisir par mail ou par téléphone. Six membres ont été choisis par les évêques de deux diocèses pour être à l'écoute.

Monseigneur Christian Nourrichard, l'évêque d'Évreux et originaire de Notre-Dame-de-Bondeville, participe à toutes les réunions de cette cellule et il salue la tenue de ce sommet au Vatican : "C'est une chance douloureuse et essentielle pour l'Église. Pourquoi douloureuse ? Parce qu'on prend conscience des atrocités qui ont été commises par certains d'entre nous".

"Je souhaite que l'on aille jusqu'au bout pour faire sortir, je dirai, toute la vérité et surtout travailler en amont", poursuit Christian Nourrichard. À noter que depuis deux ans, et à l'heure actuelle, aucun signalement n'a été effectué auprès de la cellule d'écoute des diocèses d'Évreux et de Rouen.