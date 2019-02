Des figurants recherchés pour jouer aux côtés de Juliette Binoche

Tourner aux côtés de Juliette Binoche, vous en avez toujours rêvé ? Et bien, il pourrait se réaliser. 60 figurants sont recherchés pour tourner dans l'adaptation du célèbre roman autobiographique de Florence Aubenas, le quai de Ouistreham, réalisé par Emmanuel Carrère. La journaliste avait fait une enquête auprès des femmes qui cumulent emplois précaires et périodes de chômage. Des hommes et femmes, de tous âges et de tous profils pour incarner les clients d'un bowling.

Un tournage à Bayeux

Le tournage se déroulera à Bayeux (Calvados). Il est prévu sur deux jours, le lundi 18 et 19 mars 2019. La rémunération est au tarif syndical. Pour postuler, il faut envoyer deux photos récentes et bien éclairées (un portrait et une photo en pied). Son âge, lieu d'habitation et numéro de téléphone ainsi que ses disponibilités pour les mois de mars et avril 2019. Tout se passe en ligne sur cette annonce.