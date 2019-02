L'ensemble Octoplus et ses lumières baroques à Petit-Quevilly

Une fois par an, l'ensemble Octoplus dirigé par Sylvain Baudry organise un concert baroque sous les voûtes de Saint-Romain à Rouen (Seine-Maritime). Pour ce rendez-vous traditionnel, Sylvain vient de mettre au point un programme alléchant et joyeux où se croisent de belles pages de Telemann, Vivaldi, Haendel et Fasch. Il nous explique ses choix :

Pourquoi avoir choisi un répertoire baroque pour le concert à Saint-Romain ?

"Le lieu s'y prête particulièrement. Cette église, située à deux pas de la gare, semble très sombre extérieurement mais la décoration et l'architecture confèrent au bâtiment beaucoup de lumière à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré le titre et l'esprit de ce programme : 'Lumières baroques'. D'autre part, Octoplus est au départ un ensemble baroque même si nous aimons faire au public toutes sortes de propositions originales. Chaque année, notre programmation est encore, pour moitié, consacrée au style baroque."

Sur quels critères avez-vous choisi les œuvres qui composent ce programme ?

"Pour ce concert, on retrouve une formation baroque traditionnelle avec clavecin, quatuor à cordes, quelques solistes chanteurs ou flûtiste à bec. La plupart des musiciens font partie depuis longtemps d'Octoplus mais j'ai voulu mettre en avant cette année la flûte à bec jouée par Marie Hervé, professeure au conservatoire de Rouen. Les œuvres baroques écrites pour les flûtes à bec sont généralement joyeuses et dynamiques. Si toutes les œuvres choisies ne donnent pas la parole à la flûte, j'ai cependant voulu donner à la programmation cette couleur et cette unité."

Sept musiciens se rassemblent à l'occasion de ce concert baroque. -

Quelles sont les particularités des œuvres choisies ?

"Les ambiances suggérées dans une même pièce sont parfois très variées : c'est le cas pour le concerto de Vivaldi 'La notte' qui évoque une nuit de carnaval. Dans ce programme j'ai fait le choix de faire figurer des compositeurs incontournables de l'époque comme Vivaldi, Haendel et Telemann mais j'ai aussi voulu mettre en avant Fasch et Platti qui sont aujourd'hui peu joués en France. Ce sont pourtant des compositeurs allemands très doués qui créent dans la continuité de Telemann et Vivaldi. Le 'Laetatus sum' de Fasch s'inspire d'un psaume mais le compositeur prend ici beaucoup de liberté et parvient à créer une œuvre très vivante. Ce sont des pièces très typiques du mouvement baroque, très lumineuses et enjouées."

Samedi 2 mars 2019 à 20 heures à l'église St Romain de Rouen. 0 à 13€. Tél. 06 10 46 57 87