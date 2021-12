Découvrez les 8 candidats retenus pour la grande tournée "The Voice"

"The Voice, la plus belle voix" a réuni hier soir plus de 6 millions de téléspectateurs. La chaîne en a profité pour divulguer les 8 candidats sélectionnés pour continuer l'aventure et, par la même occasion, participer à l'évènement "The Voice" tour 2012.

Amalya, Al.Hy, Louis, Ruby, Aude Henneville, Atef, Dominique Magloire et Stephan Rizon débuteront la tournée sur la scène du Zénith de Nantes à partir 1er juin, puis ils seront présents à la Halle Tony Garnier de Lyon le 28 juin ou encore au Zénith de Paris le 29 juin.

