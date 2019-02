Un nouveau skatepark à Ouistreham

Bonne nouvelle pour les amateurs de skateboard, roller, BMX ou encore trottinette à Ouistreham Riva-Bella (Calvados) : un nouveau lieu de pratique devrait voir le jour dans la commune, près du boulevard maritime en juin 2019.

L'ancien, situé sur le front de mer près de la piscine, est en effet "très vétuste et dangereux" selon Aurélie Ryser, en charge du projet à la mairie de Ouistreham. "Il datait de 2002, et les pratiques ont évidemment évolué depuis. Les structures en bois et métal seront remplacées par d'autres en béton, ce qui permet des formes plus modernes, moins d'entretien et moins de nuisances sonores."

Plus petit, mais avec plus de modules

Si le nouveau skatepark sera plus petit que l'ancien (453m² contre 700m²), il disposera de 13 modules, soit six de plus que l'ancien. L'équipement proposera des rampes, des marches et des mains courantes, et sa forme allongée permettra aux pratiquants de prendre de la vitesse et ainsi d'enchaîner les modules.

Les jeunes Ouistrehamais ont été associés dès le début du projet pour le choix des modules. "On a aujourd'hui une centaine de pratiquants", explique Aurélie Ryser. "Le nombre va augmenter, car il n'y a pas de skatepark aux environs de Ouistreham. Le nouvel emplacement leur permettra d'être vus des passants, l'accès sera facile et l'endroit protégera des nuisances sonores".

Les travaux ont débuté en début de semaine. Ils sont autofinancés par la ville de Ouistreham Riva-Bella, et estimés à 155 434 euros. L'ancien skatepark sera détruit après la mise en service du nouveau.