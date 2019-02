Faire parler la magie de la coupe

Pour la deuxième saison de suite, le Stade Malherbe Caen a atteint le stade des quarts de finale de la Coupe de France. Une nouvelle fois, c'est l'Olympique Lyonnais qui se tient sur la route des demi-finales. Pour se hisser à ce niveau de la compétition, les Malherbistes n'ont pas eu à réaliser de réels exploits. Ils se sont contentés de faire le travail contre le Red Star (L2), de dépasser largement Viry-Chatillon (R1), et de s'extirper du piège du Sporting Club de Bastia (N3). La saison passée, au même stade de la compétition, une tête rageuse d'Ismaël Diomandé avait fait chavirer de bonheur le Stade Michel d'Ornano.

Un exploit à renouveler

Une qualification à la saveur d'un réel exploit que les Caennais tenteront de rééditer cette saison. Toutefois, la donne s'avère quelque peu différente. En effet, contrairement à l'an passé, c'est au Groupama Stadium que se déroulera ce quart de finale. Un stade qui ne réussit que très peu aux Malherbistes qui ont perdu lors de chaque déplacement dans ce stade. De plus, cette fois-ci les Lyonnais sont prévenus et un remake du scénario de la saison passée serait très malvenu auprès des supporters. Enfin, largué en championnat, éliminé de la Coupe de la Ligue et opposé au FC Barcelone en Ligue des Champions, cette Coupe de France est la seule chance réelle de titre pour l'Olympique Lyonnais. En manque de trophée ces dernières saisons, Lyon va vouloir à tout prix rallier les demi-finales bien que la Ligue des Champions soit logiquement prioritaire. Aux joueurs caennais d'en profiter afin de continuer cette épopée et de retrouver la confiance qu'il leur manque tant en championnat de Ligue 1.

A LIRE AUSSI.

Ligue des champions féminine: Paris SG, armé pour terrasser l'ogre lyonnais?

Ligue des champions: très compliqué pour Paris et Monaco

Ligue des champions dames: enfin les choses sérieuses pour Lyon en quarts de finale

Ligue des champions: la Juventus, vraie bête noire des clubs français

Top 14: les ténors devant leur public avant deux sommets