Reprise du travail sur les sites Lafarge-Holcim de l'Eure

Les salariés grévistes des sites Lafarge-Holcim de la vallée de Seine, engagés dans un mouvement social depuis le mardi 5 février 2019, ont repris le travail après la conclusion d'un accord avec la direction et l'activité est revenue à la normale, a-t-on appris lundi de sources concordantes. "Un accord de sortie de conflit a été signé vendredi, les trois sites perturbés fonctionnent aujourd'hui normalement", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Lafarge-Holcim.

90% des salariés en grève

Depuis le mardi 5 février, des salariés du groupe de matériaux de construction observaient une grève pour réclamer une prime exceptionnelle de productivité liée au chantier du Grand Paris et des embauches, perturbant l'activité du cimentier dans plusieurs sites de l'Eure et de Seine-et-Marne. Les sites de Bernières-sur-Seine et Gaillon (Eure) et celui de La Brosse Montceaux (Seine-et-Marne) étaient concernés, selon Moussa Diaby, représentant CGT à Bernières-sur-Seine. "L'accord trouvé vendredi prévoit notamment l'embauche de neuf personnes en CDI ou encore le versement d'une prime de 50 euros mensuelle pendant au moins neuf mois", a déclaré le syndicaliste confirmant la reprise de l'activité.

Selon lui, 90 % des salariés étaient en grève sur un effectif total de 103 personnes pour ces trois sites. D'après le porte-parole du groupe Lafarge-Holcim, le nombre de grévistes s'établissait à environ 50 personnes. "Chaque jour d'arrêt sur ce site équivaut à un manque à gagner de 500 000 euros pour Lafarge", avait affirmé vendredi M. Diaby. Sollicité sur ce point, le porte-parole du groupe n'avait pas souhaité répondre. Lafarge-Holcim dispose de 150 carrières en France. L'entreprise emploie 370 personnes sur ses sites de Vallée de Seine.

Avec AFP