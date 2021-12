Les couples stressent chez Ikea ?

La vidéo, qui a été vue plus de 140.000 fois au 26 avril, parodie le géant de l'ameublement et le stress qu'il génère chez les couples en affirmant que "c'est l'endroit numéro un où les couples se rendent compte qu'ils ne se supportent pas". La vidéo explique que les clients peuvent maintenant "en finir avec leur partenaire sans interrompre [leur] shopping" grâce à la toute nouvelle pièce spécialement conçue pour les ruptures.

La vidéo a été mise en ligne le 6 janvier par JestComedy et a été vue quelques milliers de fois, avant d'être postée les 22 et 23 avril sur les sites humoristiques Laughingsquid, Twentytwowords et Tastefullyoffensive, enregistrant alors un spectaculaire bond du nombre de ses visionnages.