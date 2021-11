Caen. 650 kilos de déchets ramassés près de Caen

Une opération de ramassage de déchets était organisée dimanche 17 février 2019 à Colombelles, près de Caen (Calvados), par l'association Surfrider. L'objectif, en nettoyant la zone industrielle, était de redonner un aspect naturel à l'estuaire de l'Orne en empêchant les déchets d'atteindre la mer, et ainsi préserver la biodiversité. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel de l'association. Au cours de l'après-midi, ils ont ramassé plus de 650 kilos de déchets, dans "cette zone particulièrement sensible car à quelques mètres de l'Orne, sachant que 80 % des déchets marins sont originaires du continent, acheminés par les rivières et fleuves", rappelle l'association.