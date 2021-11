Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville subit la loi du plus fort contre Bourges

Le match.

C'est un choc des extrêmes qui avait lieu ce samedi 16 février 2019 entre Mondeville et Bourges. Dans la logique du championnat, la hiérarchie a été respectée mais les Mondevillaises ont montré un beau visage, hormis un premier quart à sens unique qu'il faudra oublier (4-18, 10'). Sans Berkani (qui vient tout juste de signer pour Villeneuve d'Ascq), les Hennuyères avaient notamment deux têtes très appréciées du public local qui faisaient leur retour à la Halle Bérégovoy. Et heureusement pour l'USOM, Sharp et Johannès n'étaient pas dans leur meilleur jour. Une fois libéré, Mondeville a tenu tête pendant près de 25 minutes aux Tango.

Une référence défensive

Au coude à coude dans le deuxième quart avec très peu d'animation offensive, c'est notamment Koné qui s'est révélée par la suite. À 23 ans, elle inscrit six points dans le troisième quart, quand leurs cadres ne scorent pas, ramenant l'USOM à dix longueurs de retard (37-47, 30'). Rien n'était joué à dix minutes du terme dans ce match éminemment défensif. Mondeville a le mérite de rivaliser mais continue de courir derrière le score. Face à l'une des pointures de Ligue Féminine, Romain Lhermitte s'est tout de même offert le luxe de donner du temps de jeu à quatre jeunes pousses du centre de formation : Gueye, Detchart, Gomis et Bussière. Un bon match de travail qui sera, sans doute, une référence au moins d'un point de vue défensif dans la course au maintien.

La réaction.

Romain Lhermitte (entraîneur USOM) : "Katherine Plouffe nous a mis en difficulté sur les quatre premières minutes. Hormis ça, on a réussi à contrôler tout ce que l'on voulait contrôler. À un moment, on se dit qu'on va prendre 40 points mais on a réussi à se mobiliser et lâcher prise. Quand on prend conscience que l'on a un potentiel monstrueux, on n'a rien à envier aux autres".

La fiche.

4-18 / 16-17 / 17-12 / 12-17

Mondeville : Gaucher 4, Thorburn, Tadic, Guennoc 5, Mann 8, Djekoundade 6, Hurt 6, Kone 12, Bussiere, Detchart, Gomis 2, Gueye 6. Entr : R.Lhermitte.

Bourges : Plouffe 16, Johannès 6, Chartereau 11, Raincock Ekunwe 8, Ouvina Madrego 2, Michel 8, Sharp 8, Godin 2, Rupert 3. Entr : O.Lafargue.