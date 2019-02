Le festival de cinéma À l'Est du nouveau de retour à Rouen

À l'Est du nouveau, festival de cinéma visant à promouvoir les films d'Europe centrale et orientale, né à Rouen (Seine-Maritime), rayonne désormais en Argentine, au Pérou et en Colombie grâce à l'investissement et l'énergie de son directeur David Duponchel. Il nous dévoile les nouveautés de cette édition :

Quelle est l'originalité de cette programmation ?

"Pour cette 14e édition, le festival se donne à nouveau pour but de présenter à la fois des cinéastes et des films inédits et inconnus à Rouen afin de révéler la qualité du cinéma des pays de l'est de l'Europe mais aussi du sud de l'Amérique. Ce sont parfois des films underground et qui peuvent être présentés hors du cadre d'un cinéma. Cette année nous investissons par exemple Mi barrio et Le café de l'époque pour des séances de ce type : des films qui sont créés avec peu de budget et qui restent tout à fait hors circuit. Ou encore des films véritablement expérimentaux présentés dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts et commentés par des spécialistes comme cette proposition originale : le film infini composé de rushes divers mis bout à bout afin de composer une nouvelle narration. Sur l'ensemble du festival nous présentons une cinquantaine de films dont 25 longs-métrages."

Comment soutenez-vous le travail des réalisateurs ?

"Nous mettons bien sûr l'accent sur les films inédits d'Europe de l'Est mais nous souhaitons aussi encourager les créations normandes en invitant notamment deux cinéastes normands à rejoindre cette nouvelle édition comme Thomas Germaine qui présente le film Aland ou Amaury Voslion pour Mingus Erectus. Il nous plaît surtout d'attiser la curiosité de nos spectateurs avec des films originaux quelle que soit leur provenance. Parmi les films en compétition, nous avons retenu Jumpman de Ivan I. Tverdovsky, c'est le travail d'un réalisateur russe que nous suivons attentivement depuis son film Zoophilie il y a deux ans. Lorsqu'un cinéaste nous a séduits, nous aimons suivre son parcours d'une édition à l'autre."

Y a-t-il des thématiques de prédilection ?

"Huit films sont en compétition et la plupart abordent des sujets de société. Ils sont ancrés dans la vie quotidienne, présentent des personnages forts et sont souvent audacieux dans leur forme comme Domestik, un film tchèque assez dur dans lequel un couple se désagrège dans un univers aseptisé."

Quels sont les temps forts de la programmation ?

"Nous recevrons de nombreux cinéastes et comédiens. C'est désormais une tradition. Nous aurons par exemple l'occasion d'accueillir Jean-Marc Barr qui viendra présenter le film d'ouverture dans lequel il tient un premier rôle : Cellar, un thriller slovaque. Il est pour nous essentiel de confronter le public et les réalisateurs, acteurs et producteurs et parfois même sur certains films nous avons l'opportunité d'accueillir toute l'équipe."

Du 26 février au 5 mars 2019, à l'Omnia et au Kinepolis à Rouen. 4 à 6€. alestfestival.com