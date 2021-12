Nancy-Caen : l'ASNL proche du maintien

Huit matchs sans défaite plus tard (série en cours) et 18 points empochés, son maintien ne fait pas l'ombre d'un doute. Nancy surfe sur une vague impressionnante depuis le 3 mars, même si les deux matchs sur lesquels reste l'ASNL (contre Bordeaux et Ajaccio) marquent un léger ralentissement. Les Lorrains ont été relégables presque sans interruption entre août et février. Les recrutements de Yohan Mollo et Sébastien Puygrenier au mercato hivernal ont permis de lancer la machine. Nancy affronte Caen, dimanche 28 avril à 17h.