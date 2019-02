Des dessous sur-mesure made-in Normandie

Il n'est pas toujours évident de trouver de la lingerie adaptée à sa taille et sa morphologie. Au-delà d'un aspect esthétique, il y a aussi parfois les épreuves de la vie qui modifient le corps. Les ensembles de Cindy Fael s'adaptent à toutes les femmes.

Installée dans l'Eure, Cindy Lingeries propose chaque année un catalogue complet de lingerie pour femme qu'elle peut décliner au gré des envies de ses clientes. Ainsi, si un modèle plaît dans la collection, elle peut revoir les couleurs, les dentelles ou encore les bijoux.

Passionnée par son travail, Cindy Fael ne travaille qu'avec des tissus et accessoires français de qualité. Moyennant un budget n'excédant pas 150€, la créatrice vous accueille dans son atelier, prend le temps de discuter avec vous de vos envies et mesure également vos mensurations. Par la suite, vous êtes sûre d'être la seule à avoir un ensemble sur-mesure et unique.