La radio numérique démarre bientôt dans l'agglomération de Rouen

Il y a eu la Télévision numérique terrestre qui a apporté des chaînes supplémentaires et une meilleure qualité d'image. Il y a désormais la Radio numérique terrestre (RNT) dont le déploiement a commencé en France et va se faire dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) en septembre 2019.

La bande FM saturée

18 radios ont été sélectionnées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2018 pour émettre sur les deux "bouquets" locaux, dont Tendance Ouest. L'heure est désormais à la préparation du lancement de ces fréquences en numérique : "La bande FM arrive à saturation, la RNT permettra d'offrir un choix plus large de radios", souligne Francis Guillerault, président de la société Grand Ouest Mux, qui regroupe les 18 radios (Tendance Ouest étant représenté dans le bureau par Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué).

Plusieurs avantages vont être offerts par la RNT : une meilleure qualité de son et l'obtention d'informations supplémentaires avec l'affichage, par exemple, de la pochette du disque qui passe à l'antenne. "À terme, la RNT remplacera la FM, mais pour le moment, son extinction n'est pas programmée", poursuit Francis Guillerault citant l'exemple de la Norvège qui a mis fin aux radios en FM à la fin 2017.

Nouveaux équipements

Concernant l'équipement, les Rouennais peuvent déjà acheter des radios avec la norme DAB+ pour capter, quand les fréquences seront lancées, les radios numériques. "La RNT est gratuite et ne nécessite pas d'abonnement", rappelle Francis Guillerault. Dans les voitures, les autoradios seront tous compatibles avec la RNT dès 2020 "et il est possible d'acheter un adaptateur pour les modèles plus anciens".

