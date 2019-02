Kids united : la nouvelle génération au zénith de Caen ce samedi

De nouveaux enfants, un nouvel album, l'aventure continue… Ce samedi au Zénith de Caen (Calvados), découvrez Gloria, Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina, les nouveaux visages qui composent Kids United Nouvelle Génération. Pour leur album " Au bout de nos rêves " sorti l'été dernier, le groupe a puisé dans le répertoire des plus belles chansons françaises, parmi lesquelles " la tendresse ", un des grands succès de Bourvil, " le lion est mort ce soir " ou encore " Mille Colombes ".

Chanter pour l'UNICEF

Messagers de l'UNICEF pour promouvoir et défendre les droits de l'enfant, une partie des bénéfices des ventes de disques et de billets de concert de Kids United est reversée à l'UNICEF, pour venir en aide aux enfants réfugiés, déplacés et vulnérables au Tchad.

Pratique. Samedi 9 février 2019 à 17 heures au Zénith de Caen. De 40 à 62€.