Caen. Caen : manifestation contre la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers

Aux alentours de midi le jeudi 7 février 2019, au campus 1 de l'université de Caen (Calvados), s'est déroulée une action symbolique contre l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants qui ne sont pas issus de l'Union Européenne. Une quarantaine d'étudiants se sont mobilisés. Le but était de montrer leur désaccord face au plan "Bienvenue en France" annoncée par le gouvernement. Une mesure qui passe mal pour ces étudiants réunis sous la galerie vitrée. L'objectif est d'abord de mettre en valeur les étudiants qui ne sont pas de pays européens.

Dans la manifestation se trouve Hakim étudiant étranger, "une hausse des frais de scolarité qui vont bénéficier aux étudiants les plus aisés" assure l'étudiant en doctorat. De son côté, l'université de Caen s'est montré contre ce décret mais pour les étudiants cela ne suffit pas "si le décret passe l'université n'aura pas le choix de se plier à la décision du gouvernement" explique Hakim.

Antonin, lui craint pour l'avenir des étudiants "Ma peur est que cette réforme touche les étudiants français par la suite et qu'ils ne puissent pas rembourser les frais de scolarité trop élevé comme aux États-Unis" explique t-il. Plus loin, assis un étudiant sénégalais partage cette action symbolique."Je suis en en France pour la recherche de la connaissance, si les frais étaient plus haut, je ne serais pas la aujourd'hui" explique l'étudiant en première année d'anglais.