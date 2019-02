Basket : nouveau derby normand entre Rouen et Évreux

C'est un nouveau derby qui se profile entre les deux pensionnaires de l'ancienne Haute-Normandie, qui s'affrontent ce vendredi 8 février 2019 : le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) et l'ALM Évreux (Eure). Un match qui compte pour la 18e journée de Pro B, à partir de 20 heures.

Rouen veut garder l'hégémonie

Bien ancrés à la 7e place, les Rouennais sont dans une bonne passe actuellement avec un bilan de dix victoires pour sept défaites et un petit matelas d'avance sur la 8e et la 9e place, pendant que l'ALM Évreux sort quant à elle de la zone rouge et est remontée à la 13e place.

Au niveau des confrontations directes, les deux équipes ne partiront pas dans l'inconnu puisqu'après deux succès rouennais lors de la phase de poule de la Leaders Cup (71-60 et 94-92), la 10e journée a été rythmée par une nouvelle victoire des joueurs d'Alexandre Ménard sur le score de 98-79. Mais les Ébroïciens auront sûrement à cœur de s'imposer face à leur plus grand rival sur le parquet, pour s'éloigner encore un peu plus de la zone dangereuse de relégation.