Semaine paralympique : 360 enfants sensibilisés au handicap près de Caen

Pas moins de 360 enfants issus des écoles du Calvados et de la Manche ont participé à une journée spéciale sport et handicap mercredi 6 février 2019. Cette journée était organisée par l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) avec le soutien du club d'athlétisme de Mondeville-Hérouville (EAMH) en lien avec la semaine olympique et paralympique. Par équipe mixte et mélangés entre les deux départements, les enfants ont d'abord participé à différents ateliers d'athlétisme, sous la houlette de Romane Cruchon, sprinteuse locale et marraine de l'événement, et aussi Carla Vincent : saut à la perche, sprint, saut en longueur, courses de haies étaient au programme.

"Ça doit être dur la vie avec un handicap"

Un autre atelier attirait surtout l'attention : une sensibilisation au handicap. Des courses en fauteuil, des lancers de poids assis ainsi que des parcours à l'aveugle, les enfants ont tout expérimenté. C'était à la fois une découverte mais aussi une vraie prise de conscience de la part des enfants. Nino, 10 ans, et Shanny, 9 ans, n'ont pas été épargné de quelques difficultés :

Des échanges et débats et un "remue-méninges" leur ont aussi permis d'avoir un temps de réflexion sur les sports paralympiques. Philippe Delamarre, président de l'USEP Normandie explique aussi que les enfants font notamment preuve d'empathie envers les personnes à mobilité réduite : "J'ai un élève qui n'imaginait pas ce que cela représentait de se déplacer dans un fauteuil. C'est une première sensibilisation pour ces jeunes. Ils vont appréhender avec leurs corps comment agir même en situation de handicap".

Une même journée sera organisée pour les enfants issus du Calvados et de l'Orne le mercredi 13 mars 2019, toujours à la halle d'Ornano de Mondeville, lieu où se déroule un certain meeting international.