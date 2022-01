Conséquence fâcheuse des intempéries de cette fin de semaine : le dégel provoque de nombreuses inondations notamment dans le Cotentin.

Ont été concernés : la D204 du côté des Pieux, la D50 entre Portbail et Barneville Carteret et la D24 entre Valognes et Picoville.

La gendarmerie a aussi recensé un éboulement de terrain à Gréville-Hague.

Ce matin, les pompiers de la Manche sont encore débordés à cause du dégel.

Dans le Calvados, constat similaire : les pompiers sont intervenus pas moins de huit fois depuis minuit à l'appel de particuliers constatant des inondations. Là encore, la fonte de neige est en cause.