Rouen. Les élus communistes normands appellent à un rassemblement de la gauche

À quelques mois des élections européennes, dimanche 26 mai 2019, les élus communistes de Normandie publient une tribune dans laquelle ils appellent à un rassemblement de la gauche, mercredi 6 février 2019.

"Notre pays vit une période de débats, de manifestations, de confrontations politiques comme notre histoire en a rarement connu", écrivent-ils.

Évoquant les "injustices sociales, fiscales, territoriales" puis le "mépris" et le "désespoir", ils constatent un "besoin de changement de politique" "extrêmement fort".

"Parti communiste français, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération. s doivent converger"

Face à cela, ils soulignent l'urgence d'une union pour proposer une alternative solide face à "l'impasse Le Pen-Macron".

Pour les signataires de cette tribune, "Parti communiste français, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération.s doivent converger comme commencent à le faire les gilets jaunes, rouges ou roses, les blouses blanches et les robes noires, les stylos rouges, les bleus de travail, les cirés jaunes ou les bottes vertes."

La tribune est signée par la sénatrice Céline Brulin, les députés Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq, Hubert Wulfranc, Valéry Beuriot, maire de Brionne, Stéphane Barre, maire d'Oissel, Séverine Botte, conseillère départementale de Seine-Maritime, Alban Bruneau, maire de Gonfreville-l'Orcher, Patrice Dupray, maire de Grand-Couronne, François Gantier, maire de Gravigny, Daniel Grenier, maire du Houlme, les conseillers municipaux de Cherbourg-en-Cotentin Valérie Varenne, Karine Hurel, Kristelle Joly, Aline Le Barbenchon et Ralph Lejamtel, le maire du Tréport Laurent Jacques, Nicolas Langlois, maire de Dieppe, Yves Lanic, maire d'Amfreville-sous-les-Monts, Gérard Leneveu, maire de Giberville, Noël Levillain, maire de Tourville-la-Rivière, Arnaud Levitre, maire d'Alizay, les conseillers départementaux de l'Eure Andrée Oger, Gaétan Levitre et Serge Masson, le maire de Dives-sur-Mer Pierre Mouratet, Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Christine Morel, maire d'Harfleur et Guy Senecal, maire d'Arques-la-Bataille.