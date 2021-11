Les Damps. Top chef : deux candidats normands dans la saison 10 !

Plutôt deux fois qu'une ! La Normandie sera bien représentée avec deux candidats au titre de meilleur cuisinier dans l'émission Top Chef sur M6 ! Qui de Florian ou Camille ira le plus loin ? Portrait des deux candidats :

• À lire aussi. Top Chef sur M6 : que sont devenus les anciens candidats ?



Florian Barbarot

Florian Barbarot, jeune normand de 27 ans, est chef adjoint depuis deux à l'auberge de la pomme dans l'Eure, un restaurant étoilé dans la commune de Les Damps. Il a un CV déjà bien garni puisqu'il n'a travaillé que dans des établissements prestigieux comme l'Auberge de l'Ill (deux étoiles au Michelin) avec le chef Haeberlin ou encore à New York avec le chef Daniel Boulud (deux étoiles au Michelin).

Ce grand "séducteur dans l'âme" espère conquérir le jury composé de Jean-François Piège, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran, ce n'est pas parce qu'on fait attention à son physique et qu'on a une gueule qu'on n'est pas sérieux et bon en cuisine, avance-t-il. Florian a une mentalité de gagnant et fera tout pour remporter cette saison. Il pratique une cuisine technique, surprenante et de caractère, tout en respectant les codes des restaurants étoilés.

Retrouvez l'interview de Florian Barbadot :

Camille Maury, candidate à Top Chef Impossible de lire le son.

Camille Maury

Camille Maury a 20 ans, c'est l'une des plus jeunes candidates de la saison. Elle vit à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Tout juste diplômée d'un bac technologique et d'un BTS hôtellerie-restauration, option art de la table. Elle a décroché sa place dans la brigade de Philippe Etchebest sans passer les épreuves de sélection Top Chef. Camille a toujours le sourire et est elle aussi très déterminée à remporter la compétition.

Retrouvez l'interview de Camille Maury :