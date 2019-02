Basket (Ligue Féminine). Le doublé de Mondevilledu côté de Tarbes ?

Hasard du calendrier, Mondeville n'a pas pu enchaîner dans la foulée après sa première victoire de la saison mais il a pu se reposer et récupérer l'une de ses cadres. Courtney Hurt, sur la touche le week-end dernier mais avec le sourire jusqu'aux oreilles lors de la première victoire de la saison sera remise sur pied dès ce samedi pour affronter Tarbes. Djekoundade et Salgues, blessées, ne sont pas encore certaines de pouvoir fouler le parquet. "Salgues ressent une douleur sur le pied. L'IRM a détecté qu'elle avait un problème de cartilage. Le médecin décidera de son retour mais elle risque de ne pas être opérationnelle ce week-end", indique Romain Lhermitte, l'entraîneur. Suite à son premier succès contre Basket Landes, l'USOM compte renouveler l'expérience samedi 9 février contre Tarbes, un adversaire direct pour le maintien. Pour cela, "il faudra jouer à la mondevillaise, que les jeunes prennent encore du temps de jeu et leurs responsabilités". Un match abondamment crucial, qui, en cas de victoire, pourrait faire le plus grand bien au moral.

