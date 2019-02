Coupe du Monde féminine : fin des inscriptions pour les volontaires

267 volontaires vont veiller au bon fonctionnement de la Coupe du Monde féminine de football au 7 juin au 7 juillet 2019 au Havre (Seine-Maritime). La FIFA indique dans un communiqué du 4 février 2019 avoir clos le programme des volontaires dans la cité Océane. 908 candidatures ont été enregistrées.

Des volontaires venus de 52 pays

Les bénévoles sélectionnés se verront confier l'une des trente missions dans douze secteurs tels que l'aide à la mise en place des évènements ou l'accueil du public. Les missions les plus demandées sont liées à l'organisation des matchs, à l'accueil et à l'orientation des spectateurs, à la remise des accréditations et les services protocole.

Au Havre, l'événement mobilisera 45 % de femmes et 55 % d'homme provenant de 52 pays. Toutes les tranches d'âges sont représentées : 33,5 % de 18 à 25 ans, 28 % de 26 à 40 ans, 22,5 % de 41 à 60 ans et 16 % de 61 ans et plus.