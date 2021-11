Cherbourg. Avion d'Emiliano Sala : un corps repéré dans l'épave, selon les autorités

Cela ne fait désormais plus aucun doute : l'épave repérée par le navire affrété par la famille d'Emiliano Sala dimanche 3 février 2019 est bien celle de l'avion Piper Malibu, disparu le lundi 21 janvier 2019 avec à son bord le footballeur et le pilote David Ibotsson.

Grâce à un robot sous-marin télécommandé (ROV), le bureau d'enquête britannique chargé des accidents aériens (AAIB) a pu identifier une partie de l'immatriculation de l'avion.

