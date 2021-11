Fécamp. Chandeleur : une Seinomarine crée une recette de "crêpe de restes" [video]

Alors que les poêles à crêpes sont de sortie en ce début février 2019 en raison de la chandeleur, une Seinomarine propose une recette qui change des traditionnelles astuces de grands-mères. Amandine Zajakala, une jeune maman d'Epreville près de Fécamp, tient une page Facebook et participer à de nombreux ateliers et conférences pour partager ses idées "anti-gaspi". "EcoloMe, ma page Facebook, c'est écologie et économie, on ne gaspille pas de nourriture et on fait des économies", résume-t-elle.

Pour la chandeleur, elle propose une idée originale de recette de crêpes avec des restes de chapelure. Elle y ajoute du lait, de la farine, des œufs, de l'huile, de la poudre d'orange, un peu de sel et du sucre. Tout est bio ou fait maison.

"Mon idée est partie d'un constat, explique-t-elle. Quand je pane des aliments, il me reste toujours dans mes assiettes un peu de chapelure, des œufs et un peu de farine et pendant des années, je les ai jetés à la poubelle ou au compost en me disant que c'était dommage mais que je ne voyais pas bien quoi en faire." Mais un jour, un peu par hasard, elle mélange ces restes dans un saladier avec du lait : "je me suis dit que cela faisait une base de pâte à crêpe, j'ai mixé et mis dans une poêle et effectivement ça fait des crêpes !"

Le résultat est proche des crêpes classiques, en plus croquant et croustillant. Alors bon appétit !

