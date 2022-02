Fécamp. Les déchetteries de l'agglomération vont rouvrir leurs portes

Suite à l'autorisation préfectorale, l'agglomération Fécamp Littoral (Seine-Maritime) rouvre ses deux déchetteries (Epreville et Theuville-aux-Maillots) à partir du jeudi 23 avril, mais sous conditions.

La réouverture se fera progressivement : l'ouverture des aires de dépôt des déchets verts à partir du jeudi 23 avril et l'ouverture des quais de la déchetterie (Epreville) à partir du mardi 28 avril. Les déchetteries seront ouvertes du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h (fermeture les vendredis 1er et 8 mai). Pour limiter les flux de véhicules qui risquent d'être importants, les voitures avec une plaque d'immatriculation paire pourront se présenter aux dates paires et les véhicules avec une plaque impaire aux dates impaires. Pour respecter les gestes barrières, cinq usagers maximum seront autorisés simultanément, les entrées seront filtrées avec interdiction de sortir de son véhicule pendant le filtrage et les agents ne pourront pas aider au déchargement. Pour se rendre aux déchetteries, les usagers devront cocher la case 2 de leur attestation de déplacement dérogatoire.

Réouverture des déchetteries. - Fécamp Caux Littoral