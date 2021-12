Résultats : à Trévières, le vote à droite

Jean-Pierre Richard, maire et conseiller général de Trévières, note une légère baisse du taux de participation par rapport à 2007, mais ce taux reste très bon malgré tout puisqu'il est de 79.57%. "Trévières a toujours voté à droite et Nicolas Sarkozy arrive en tête", note le maire qui dit sa surprise de voir que François Hollande et Marine Le Pen n'ont que quelques voix d'écart. "Les électeurs n'ont pas retenu la campagne de M. Mélenchon", relève-t-il également.