Présidentielles : où les 10 candidats ont-ils voté ?

François Bayrou, le candidat MoDem, a été le premier à se présenter aux urnes à 8h49. Il a voté à Pau, dans son fief des Pyrénnées Atlantiques.

1h10 plus tard (9h59), c'était au tour du candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, de se rendre au bureau de vote du Xe arrondissement de Paris.

A 10h15, c'est François Hollande, le candidat PS, favori des sondages à l'élection présidentielle, qui arrivait en Corrèze, pour déposer son bulletin dans le bureau de vote de Tulle, en Corrèze.

A 10h23, Philippe Poutou, le candidat NPA, votait, lui, à Bordeaux.

Marine Le Pen, présidente du Front National, s'est rendue dans son fief de Hénin-Beaumont, dans le Nord, à 11 heures, devant de très nombreux journalistes.

Au même moment, à 11h18, Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès, et Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, déposaient leur bulletin dans l'urne. Dans le XXe arrondissement de Paris pour le premier, et dans son fief de Yerres, dans l'Essonne, pour le second.

Eva Joly, candidate Europe-Ecologie les Verts, a voté, elle, à 11h37, dans le XIV arrondissement de Paris. Dans le même temps, Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, votait à Vaux-en-Velin, dans le Rhônes.

Nicolas Sarkozy, le président sortant, à 11h43, a été le dernier à se rendre aux urnes, accompagné de sa femme, Carla Bruni-Sarkozy. Il a voté dans le XVI arrondissement de Paris, au lycée Jean de la Fontaine.